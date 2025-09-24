Sancţiuni totale de peste 20.000 de lei pentru Petrolul şi Dinamo, după incidentele de la meciul direct din etapa 9 a Superligii

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni mari pentru Petrolul şi Dinamo ca urmare a incidentelor de la meciul din etapa a noua a Superligii.

Directorul sportiv de la Petrolul a fost suspendat trei meciuri

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, Petrolul a primit o penalitate sportivă de 5.000 lei.

Pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele menţionate spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, clubul Petrolul a fost penalizat cu 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d şi sportivă de 10.000 lei, precizează Comisia de Disciplină.

De asemenea, directorul sportiv Paul Pintilie a fost suspendat trei jocuri şi a primit o penalitate sportivă de 4.500 lei.

Pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, clubul Dinamo a primit o penalitate sportivă de 7.500 lei.

Pentru introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, Dinamo a primit o sancţiune de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b şi penalitate sportivă de 11.250 lei.