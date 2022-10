Sandra Dincă – Tânăra superbă care a renunțat la o cariera în modeling pentru a face gimnastică de performanță

Sandra Dincă, una dintre cele mai bune sportive de la lotul național, a lăsat o carieră în lumina reflectoarelor pentru a se dedica 100% gimnasticii aerobice.

E tânără, frumoasă ca un model, talentată și om de bază în națională de seniori de gimnastică aerobică a României!

La ultima competiție de gimnastică aerobică din acest an, Campionatul Național, Sandra a plecat acasă cu medalia de aur!

Frumusețea tinerei de 22 de ani nu a trecut neobservată nici de oamenii în domeniu. Când era puștoaică, ea a fost coptată de agenție de fotomodele!

„Mi s-a propus, voiau să mă ia pentru diferite reclame și să pozez în reviste. Nu am avut însă timp pentru asta, eu eram cu antrenamentele și mergeam mult la concursuri. La un moment dat a trebuit să aleg și am ales gimnastica” – Sandra Dincă, componentă a lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.

Înaintea competițiilor, Sandra își face singură make-up-ul. Aceasta este o altă pasiune de-a ei!

„De când sunt mică, îmi place partea aceasta artistică. Îmi plăcea foarte mult să pictez. Îmi plăcea tot ce ține de frumos, exersam pe mine și așa mi-am dezvoltat latură” – Sandra Dincă, componentă a lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.

De-a lungul celor 11 ani de gimnastică aerobică, sportiva a avut și momente grele peste care a reușit să treacă. Unul a fost în 2019, când o operație de ligamente încrucișate a ținut-o un an departe de sport!

„A fost un an foarte greu, am mers la recuperare zi de zi, câte 5 ore pe zi și lucram foarte intens. Mi-a luat destul de mult să îmi revin și să prind curaj, să intru în competiții” – Sandra Dincă, componentă a lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.

Fotbalistul Andrei Ivan, chemat la gimnastică aerobică

Daniel Țavoc, colegul Sandrei de la națională, medaliat cu argint la Campionatul Național, nu este deranjat că sunt mulți care nu înțeleg de ce un băiat practică gimnastica aerobică!

„Mulți spun că noi facem dansuri, ca suntem feminini. Nu mă interesează!” – Daniel Țavoc, component al lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.

Pasionat de fotbal, Dani îi urmărește lui Ivan tumbele pe care jucătorul de la Universitatea Craiova le face după fiecare gol marcat!

„Andrei face un salt înainte, pentru asta e nevoie de multe exerciții la picioare pentru a-și dezvolta detenta. Îl aștept la noi să-l învăț să facă 3 salturi după gol în loc de unul” – Daniel Țavoc, component al lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.

Regalul gimnasticii românești, la Sala Polivalentă!

Timp de două weekend-uri, sala Polivalentă din București a fost gazda unul adevărat Regal al gimnasticii românești!

După gimnastica artistică, în weekend-ul trecut a venit rândul gimnasticii aerobice să își aleagă cei mai buni sportivi din țară! Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Gimnastică și de Primăria Municipiului București în zilele de 8 și 9 octombrie, iar intrarea a fost liberă.

Campionatul Național de la Polivalentă a fost ultima competiție de gimnastică aerobică din 2022. La acest eveniment au participat sportivi legitimați la 18 cluburi de gimnastică aerobică din țară, CSM Arad, CSU Arad, ACS Aerostar Mădălina Barbu, ACS Academia de gimnastică Laura Cristache, ACS Luisa Dedeu Gymnastics, ACS Double D, CS U.N.E.F.S, ACS Viva Sport, CS „Farul” Constanța, CSM Constanța, Asociația Sportivă „It s what I love” Constanța, CSȘ 1 Constanța, ACS Honey Bears Craiova, SCM „Dunărea 2020″ Giurgiu, LPS „Cetate” Deva, CS „Gimnis” Iași, CSM Iași, CSȘ Petroșani.

Sandra Dincă, de la CS Farul/CSM Constanța și Leonard Manta, de la CS Farul/CSM Constanța au câștigat aurul în probele individuale la seniori.

„A fost un an foarte intens, cu câte două antrenamente pe zi, regim alimentar corect și concursuri, bineînțeles, înainte de Jocurile Mondiale, dar și după cum este acest Campionat Național la care am lucrat la cluburile noastre sportive. Am vrut să încheiem cu un Campionat Național corect executat și cu niște integrale frumoase” – Sandra Dincă, componentă a lotului național de seniori de gimnastică aerobică a României.