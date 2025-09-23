Săpunaru, atac la Dan Șucu și Victor Angelescu după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă”

Cristi Săpunaru nu a părăsit clubul în condiții foarte bune, deși legendarul căpitan al giuleștenilor era așteptat să devină noul director sportiv al Rapidului.

În urma unui scandal cu conducerea, fostul fotbalist nu a mai rămas în familia „alb-vișinie” și nu ezită să-i înțepe pe conducători cu fiecare ocazie.

Cristi Săpunaru, atac la conducerea Rapidului după eșecul din campionat

Așa cum a obișnuit pe toată lumea, prima înfrângere aduce și primele scandaluri la Rapid. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost neînvinsă în primele 9 meciuri, însă Hermannstadt a reușit să obțină toate cele trei puncte de pe Giulești, deși a fost condusă cu 1-0.

La final, Alex Dobre s-a certat cu fanii, iar conducătorii clubului au fost extrem de dezamăgiți. În urma acestui eșec, Cristi Săpunaru a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram.

La secțiunea de story, fundașul central legendar al Rapidului a pus o poză cu o persoană ce cântă greșit la trompetă, alături de mesajul „Cum se suflă, așa se cântă”, făcând referire, cel mai probabil, la anumiți oameni din conducerea Rapidului care nu ar avea atribuțiile necesare pentru un club cu o prestanță precum cel de sub Podul Grant.