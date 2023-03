Scandal după eliminarea Borussiei Dortmund din Liga Campionilor: „Cum e posibil să se repete?”

Borussia Dortmund a fost eliminată din Champions League, după ce a pierdut cu 0-2 la Londra, cu Chelsea. În manșa tur, în Germania, nemții s-au impus cu 1-0.

Golul decisiv la Londra a fost marcat de Kai Havertz, dintr-un penalty repetat. Germanul a ratat execuție, dar arbitrul Danny Makkelie a dictat repetare, pentru că jucători de-ai Borussiei Dortmund intraseră în suprafața de pedeapsă.

Deși decizia arbitrilor, venită după consultarea VAR, este acoperită de regulament, Emre Can și Jude Bellingham, jucătorii lui Dortmund, au avut reacții extrem de dure la finalul meciului.

„Nu meritam să pierdem. Am pierdut din cauza arbitrajului. Cum e posibil să se repete penalty-ul? Nu înțeleg. Arbitrajul a fost foarte slab, iar centralul este un arogant.

Am jucat aici, poate că i-a fost frică de fani, nu știu. UEFA trebuia să delege alt arbitru. E dureros să ieșim așa din Champions League. Chelsea a jucat bine în prima repriză, dar noi am avut o șansă mare în partea a doua, prin Jude”, a spus Emre Can, citat de RMC Sports.

„E dezamăgitor, nu știu ce putea să facă Wolf cu mâinile. Faptul că s-a repetat penalty-ul este o glumă proastă. Mereu intră jucători în careu, la fiecare penalty, mai ales când executantul face pași mici”, l-a completat Jude Bellingham.