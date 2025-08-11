Scandal în Superliga: Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu după modificarea regulamentului în favoarea lui Gigi Becali

Dan Șucu, acționarul majoritar al FC Rapid, cere demisia lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), după ce LPF și FRF au modificat în regim de urgență regulamentul care îl împiedica pe Gigi Becali să îl reînregistreze pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat. Șucu acuză LPF de abuz, subliniind că o schimbare de regulament făcută peste noapte, pentru favorizarea unui singur club, reprezintă o încălcare gravă a echidistanței și a normelor mediului asociativ.

Într-un comunicat dur, Șucu afirmă că LPF, ca reprezentant al intereselor tuturor cluburilor, nu trebuie să acorde favoruri fără consultarea membrilor săi, iar faptul că președintele Iorgulescu s-a deplasat la „palat” pentru a „pupa inelul” este inacceptabil. El consideră că încrederea cluburilor în Iorgulescu este compromisă iremediabil și îi cere acestuia o demisie de onoare.

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin ţară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deţinătorul inteligenţei absolute şi al bunului-simţ juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepţi abuzurile, eşti lipsit atât de inteligenţă, cât şi de bun-simţ juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin preşedintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajaţii ligii, inclusiv preşedintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanţi şi să acţioneze în numele şi cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reuşit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiţiei este un abuz extrem de grav. Iar faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deţine. Problema este că preşedintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalţi membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să îşi prezinte demisia de onoare din funcţia de preşedinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, ţin să urez mult succes celor trei cluburi româneşti încă angrenate în competiţiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, se arată în comunicatul semnat de Dan Şucu, acţionar majoritar al lui FC Rapid.

Modificarea regulamentului a venit după ce Becali s-a arătat scandalizat că nu îl poate înscrie pe Edjouma pe lista de campionat, din cauza unei prevederi din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice care limita modificarea listei până la încheierea perioadei de transferuri, doar cu jucători legitimați după comunicarea listei inițiale. După intervenția lui Becali, această prevedere a fost modificată pentru a permite orice completare sau înlocuire până la sfârșitul perioadei de transferuri.

Situația a provocat un protest comun între Rapid și Universitatea Craiova, care au cerut suspendarea imediată a aplicării modificării și reluarea discuțiilor transparente cu toate cluburile. Dacă cererile lor nu vor fi respectate, ambele cluburi amenință să folosească toate căile legale pentru a apăra corectitudinea competiției.

Gigi Becali a răspuns acuzațiilor susținând că modificarea nu este o schimbare a regulamentului, ci o corectare a unei erori, indicând „inteligența și bunul-simț juridic” drept motive pentru rectificare urgentă: „O greșeală poate fi corectată oricând. Nu s-a adăugat o regulă nouă, ci s-a corectat o prevedere eronată.”