Scandal în vestiarul Universității Craiova. Șumudică dezvăluie de ce ceasul lui Rădoi pentru Baiaram a stârnit tensiuni

Marius Şumudică a intervenit în scandalul iscat după ce Mirel Rădoi i-a oferit un ceas în valoare de aproximativ 15.000 de euro lui Ştefan Baiaram, considerând că acest gest a creat o problemă în vestiarul Universităţii Craiova. Antrenorul a atras atenţia asupra faptului că atunci când faci diferenţe între jucători, aceasta poate genera tensiuni şi nemulţumiri în grup.

Şumudică a povestit o experienţă proprie din perioada când a antrenat la Gaziantep, Turcia, unde, după o victorie importantă, le-a oferit tuturor jucătorilor câte o brăţară de aur cu iniţialele lor ca semn de apreciere. Această metodă, a subliniat el, i-a unit foarte mult pe jucători şi a creat un mediu de mândrie şi coeziune. El a explicat că în situaţia lui Baiaram, diferenţierea unui singur jucător cu un cadou scump poate genera o problemă în vestiar, mai ales atunci când poziţiile sunt concurente.

Marius Şumudică a făcut referire şi la momente similare din cariera sa când a întâmpinat tensiuni între jucători din cauza favorizărilor, amintind de disputele cu Budescu şi Alibec. El a punctat că astfel de situaţii îi pot afecta negativ pe ceilalţi jucători şi a evidenţiat importanta unui tratament echitabil în echipă.

„Cum se simt ceilalţi jucători? Uite, de exemplu ce am făcut eu în Turcia, în primul an la Gaziantep, eram pe primul loc după 20 de etape şi m-au concediat după o glumă. Au terminat după pe locul 9. M-am dus la o bijuterie, i-am bătut pe Beşiktaş cu 3-2, am făcut la tot clubul câte o brăţară de aur, cu iniţialele din aur. M-am dus cu 3 ore înainte de antrenament, la fiecare jucător am pus în ghete brăţara. S-au bucurat atât de mult, toţi le aveau pe mână, era aşa o mândrie pentru mine. Am încercat să-i câştig, să-i apropii.

Când faci diferenţe, e o problemă. Eu m-am întâlnit cu astfel de situaţii la Budescu, Alibec. Noroc că aveam jucători peste 30 de ani, îl certam pe Alibec şi începea Găman cu ‘tati, tati’. Nu i-a luat o ciocolată, nu l-a invitat la masă. Cum se simte jucătorul care e pe post cu el?”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.