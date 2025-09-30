Scandal la Barcelona! Fostul președinte Bartomeu, trimis în fața judecătorilor

Justiția spaniolă l-a pus sub acuzare pe Josep Maria Bartomeu, fostul președinte al clubului FC Barcelona, pentru abuz în serviciu și administrare neloială, potrivit AFP, care confirmă informațiile apărute în presa iberică.

Bartomeu, aflat la conducerea Barcelonei între 2014 și 2020, este chemat să dea explicații în fața unui judecător în legătură cu comisioane ascunse plătite fără aprobarea consiliului de administrație.

Printre tranzacțiile aflate în atenția anchetei se numără și transferul brazilianului Malcolm, cumpărat în 2018 de la Bordeaux pentru o sumă ce a depășit 40 de milioane de euro.