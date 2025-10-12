Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit

Scandal la baza FCSB, unde se pare că mai multe persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale. Peste 1000 de mașini au forțat intrarea, iar Poliția a fost nevoită să intervină. Cum s-a produs incidentul.

Gigi Mustață, primele declarații după incident

La scurt timp după incident, Gigi Mustață, prezent în bază, a dezvăluit că nu se știe, pentru moment, cum persoanele au intrat în bază. Primii conducători auto au transmis că vin să își ridice copiii de la antrenament, ca ulterior să se producă drifturi în parcarea din spate, spațiul fiind suficient.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei.

Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum.

Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție”, a declarat Gigi Mustață.