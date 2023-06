Scandal la finala Cupei României la fotbal feminin! Jucătoarele s-au luat la bătaie: „Am fost ameninţată de domnul de la pază”

Scandal la finala Cupei României la fotbal feminin, câştigată de Carmen Bucureşti cu scorul de 2-1 în faţa celor de la Universitatea Cluj. Lucrurile au degenerat în minutul 120, când nervii jucătoarelor de la Universitatea Cluj au cedat.

Ioana Borţan, căpitanul celor de la Universitatea Cluj, a făcut acuzaţii incendiare la finalul partidei. Aceasta a fost că a fost ameninţată de un om de la pază.

„Noi ne-am îndeplinit obiectivele, am jucat fotbal. Nu sunt în măsură să comentez, sunt foarte supărată. Am vrut sa zic ironic că s-a trimis cea mai buna brigadă din România. E trist să ajungi după 13 sau 15 ani de fotbal şi să nu fii respectat. Nu am văzut ce s-a întâmplat. Am fost amenintaţă de domnul de la pază, încerc să aflu cine e dar nu mai ştiu că nu îl mai găsesc nicicum. Să fii căpitanul echipei naţionale şi să vină un domn să te ameninţe că mă rezolvă el şi îmi arată mie şi să vină spre mine să mă lovească, cred că e trist. Nu am văzut asta. Nu am ce să comentez. Îmi cer scuze în locul lor”, a spus Ioana Borţan la finalul partidei.