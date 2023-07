Scandal la Poli Iași înaintea debutului în Superligă: „Am luat decizia de a nu mai susține clubul”

Oficialii echipei Poli Iași a schimbat sigla clubului, dar această mișcare i-a contrariat pe fanii grupării din Copou.

Suporterii lui Poli Iași nu vor mai susține echipa, după ce oficialii clubului au schimbat logo-ul

Echipa antrenată de Leonard Grozavu va debuta sâmbătă în Superliga, în deplasare, cu CFR Cluj. Acum două zile, Poli Iași a prezentat „noua identitate vizuală” a clubului. Logo-ul este un cal în culorile alb și albastru.

Până la finalul sezonului trecut, când a promovat în Superligă, Poli Iași a folosit sigla și palmaresul echipei de tradiție a orașului, apărută în 1945, pentru care plătea o chirie de 2.000 de lei pe lună.

Lichidatorul societății a scos, însă, la licitație marca și palmaresul, cerând 240.000 de euro. Niciun cumpărător nu s-a arătat interesat, motiv pentru care situația este incertă. În acest context, galeria a anunțat că și-a retras sprijinul. „Ce s-a întamplat în toţi aceşti ani?

Din 2010 şi până acum am avut zeci de întâlniri cu fiecare director, administrator, conducător, preşedinte şi ce funcţii s-au mai împărţit pe la Iaşi, discuţii ce au avut mereu ca subiect o singură idee. Recuperarea identităţii.

Rezultatul tuturor discuţiilor din aceşti 13 ani a fost o siglă închiriată de Horia Sabo în 2018 care s-a dovedit a fi de fapt o simplă formalitate, dar nepăsarea precedenţilor conducători a fost atât de mare încât nici asta nu au putut face.

După 5 ani în care am mers cu sigla închiriată și păreau că se fac anumiți pași spre singurul deziderat, (…) s-a prezentat o nouă identitate vizuală care a distrus orice speranţă a noastră în legătură cu recuperarea identității.

În plus, ne-a demonstrat ce caractere mizerabile au toți cei care în urmă cu o lună și în toți acești 13 ani ne-au stat în față și ofereau garanții că se fac absolut toate demersurile pentru a readuce acasă echipa cu care am crescut și pentru care am venit prima dată pe stadion.

Ne-am săturat de același discuții și promisiuni care se tot repetă, iar de acum doar faptele vor vorbi. Așadar, am luat decizia de a nu mai susține clubul de fotbal atâta timp cât palmaresul și marca nu ne vor aparține.

Clubul din liga 1 fără noi va rămâne doar jucăria politicienilor și un instrument de campanie electorală în care fiecare își va ști bine rolul și cât are voie să facă.

Noi suntem Poli Iași și am reprezentat acest club mai bine decât oricine altcineva în toți acești ani.

Voi, doar niște marionete ale primăriei și așa veți rămâne cu toții în istoria fotbalistică a Iașului indiferent de câte promovări sau victorii va mai obține clubul aflat acum în prima divizie. Politehnica Iaşi înainte de toate și pentru totdeauna!”, a transmis Peluza Nord Iași.