Scandal monstru în Spania! Xabi Alonso s-a certat cu arbitrul după meci, Real Madrid merge la FIFA

Real Madrid își continuă seria invincibilă din La Liga după victoria din deplasarea cu Real Sociedad (scor 1-2). După meci, Xabi Alonso a protestat la adresa arbitrajului. De ce merg madrilenii să se plângă direct la FIFA.

Arbitrul de la Real Sociedad – Real Madrid 1-2, luat tare după meci de Xabi Alonso

Duelul Real Sociedad – Real Madrid 1-2 a nu a fost lipsit de momente tensionante. În minutul 32, când oaspeții conduceau pe tabelă cu scorul de 1-0, arbitrul Jesús Gil Manzano l-a eliminat direct pe Dean Huijsen, după ce jucătorul madrilenilor nu a reușit să-l oprească pe Oyarzabal și a comis un fault.

„Centralul” a judecat intervenția jucătorului de la Real în calitate de ultim apărător și a decis acordarea directă a cartonașului roșu. După meci, antrenorul Xabi Alonso a criticat decizia arbitrului, iar camerele de filmat au surprins și momentul în care tehnicianul s-a dus „glonț” către „central” pentru a cere explicații.

„Doamne, nu vreau, dar mă faci să vorbesc prost, omule. N-ai văzut că Militao e pe margine? Militao e pe margine! E la 5 metri de joc

(n.r. – Referitor la poziția fundașilor lui Real Madrid în momentul faultului comis de Huijsen). Asta va merge la CTA, sigur. Va fi filmat, sigur!”, i-a spus Xabi Alonso arbitrului, conform

După ce au intrat în război cu organizatorii Balonului de Aur, cei de la Real Madrid vor să se facă auziți și în cazul arbitrajelor. „Los Blancos” vor să meargă la FIFA cu un dosar întocmit cu toate problemele pe care le-au avut încă din sezonul trecut și până în primele etape din actuala stagiune din La Liga.