Scandal și suspiciuni după tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României! FRF reacționează oficial

Controverse puternice au izbucnit în urma tragerii la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României Betano, organizată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului. Evenimentul, coordonat de Gabriel Bodescu (secretar general adjunct al FRF) și Mihai Andrieș (departamentul competiții), a stârnit reacții aprinse, în special după modul în care a fost extras primul duel important: Farul Constanța – Corvinul Hunedoara.

Momente controversate la extragere

Suporterii și oficialii din mediul online au ridicat numeroase semne de întrebare după ce Bodescu a extras chiar ultima bilă introdusă în urnă, aceasta fiind cea a Corvinului Hunedoara. Felul în care a manipulat bilele – menținând contactul cu una dintre ele și extrăgând-o fără să amestece suficient celelalte – a alimentat suspiciunile de aranjament sau favoritism.

Faptul că urna cu 24 de bile era vizibil prea mică și nu permitea o amestecare corectă a acestora a atras alte critici dure, mulți acuzând că procesul nu a fost nici transparent, nici corect. Comentariile fanilor au subliniat lipsa de profesionalism și bănuiala de „manevre pe față”, conform gsp.ro.

FRF, reacție oficială: „Excludem orice speculații!”

Federația Română de Fotbal a reacționat oficial, recunoscând că dimensiunea urnei nu a fost potrivită, dar a subliniat că acest lucru nu a influențat corectitudinea sau transparența extragerii. Reprezentanții FRF insistă că procedura a fost respectată, extragerea fiind organizată în prezența delegaților mai multor cluburi și transmisă live pe FRF TV. „Respigem categoric orice sugestii de manipulare sau aranjament!”, a transmis FRF.

„Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”, a transmis FRF printr-un comunicat.

Controverse suplimentare: Steaua, trasă printre primele

Suporterii Stelei au reacționat nervos, considerând că echipa lor a fost introdusă printre ultimele în urnă pentru a fi extrasă cât mai devreme și să ajungă să joace cu o echipă de Superligă, primind adversar pe UTA, una dintre cele mai în formă formații ale momentului.

Un alt aspect discutabil: hârtiile cu numele echipelor au fost puse pe masă cu fața în sus, ceea ce a permis celor doi responsabili de tragere să vadă numele înainte de sigilare în bile.

Programul complet al meciurilor din play-off-ul Cupei României