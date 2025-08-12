Scandalul costumelor de schi manipulate: Doi săritori şi trei oficiali norvegieni, acuzaţi de FIS pentru încălcarea regulilor

Doi săritori cu schiurile norvegieni şi trei oficiali ai echipei au fost puşi sub acuzare în urma unor acuzaţii de manipulare a costumelor de schi, a anunţat organismul mondial de conducere al sportului.

Motivul: „Încălcarea codului universal de etică al FIS şi a regulilor FIS privind prevenirea manipulării competiţiilor”, scrie Federaţia Internaţională. Aceştia sunt acuzaţi de „manipularea ilegală a echipamentului” la Campionatele Mondiale din acest an de la Trondheim (Norvegia), în luna martie, în special în proba de sărituri de la trambulină mare. Cu alte cuvinte, costumele au fost modificate pentru a îmbunătăţi performanţele în aer.

Medaliaţii olimpici Marius Lindvik şi Johann Andre Forfang au fost acuzaţi de manipularea echipamentului în proba masculină de la trambulina mare la Campionatele Mondiale de schi de la Trondheim, Norvegia, în martie.

Antrenorul principal Magnus Brevik, antrenorul secund Thomas Lobben şi membrul personalului de serviciu Adrian Livelten au fost, de asemenea, acuzaţi în urma unei anchete a Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).

FIS nu a precizat când comisia sa de etică va lua decizia finală, având în vedere că Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina vor avea loc peste şase luni (6-22 februarie).

Brevig şi Livelten au fost filmaţi în secret la începutul lunii martie într-o cameră în care costumele erau desfăcute şi manipulate.

La vremea respectivă, Jan-Erik Aalbu, directorul general al FIS, a declarat că echipa „a încercat să păcălească sistemul” prin introducerea de fir armat în salopetele lui Lindvik şi Forfang.

Lindvik, în vârstă de 27 de ani, s-a clasat iniţial pe locul al doilea în proba masculină de trambulină mare, în timp ce compatriotul său Forfang, în vârstă de 30 de ani, s-a clasat pe locul al patrulea, dar ambii au fost descalificaţi în urma unei inspecţii a echipamentului.

Federaţia norvegiană de schi a recunoscut la scurt timp după competiţie că echipa a falsificat costumele, dar a susţinut că săritorii nu erau responsabili pentru aceste încălcări.

Şeful echipei norvegiene de sărituri cu schiurile, Jan-Erik Aalbu, s-a declarat surprins de decizia de a-i acuza pe Lindvik, 27 de ani, şi Forfang, 30 de ani. „I-am ascultat pe sportivii noştri şi îi credem atunci când spun că nu au avut cunoştinţă de manipularea costumelor”, a declarat Aalbu într-un comunicat al federaţiei norvegiene. Nu există nicio dovadă că au fost conştienţi de manipulare. Prin urmare, nu împărtăşim evaluarea FIS conform căreia există motive pentru urmărirea penală a lui Forfang şi Lindvik, dar respectăm procedura”.

Brevik şi Livelten şi-au cerut scuze în martie pentru modificarea combinaţiilor care au provocat suspendările iniţiale. „Au ales să pună un fir armat în combinaţia lui Forfang şi Lindvik”, a explicat Aalbu la o conferinţă de presă din martie. „Acest lucru a fost făcut ştiind că nu este conform cu regulile, dar cu convingerea că nu va fi detectat de inspectorul de echipament FIS. În opinia mea, am trişat. Am încercat să înşelăm sistemul. Asta este inacceptabil”.