Scenariu nebun în grupa României. Cum poate declanșa un meci decisiv cu San Marino cel mai mare paradox al preliminariilor

România trăiește un scenariu incredibil în preliminariile Cupei Mondiale 2026, după victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, obținută prin golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5. Cu această reușită, „tricolorii” păstrează speranțe reale atât pentru calificarea directă, cât și pentru accederea la baraj, într-o grupă unde calculele sunt pe muchie de cuțit și orice gol poate fi decisiv.​

Înainte de duelul decisiv cu Bosnia, România are nevoie de cel puțin un egal pentru a-și asigura locul secund, iar apoi întâlnește San Marino, o altă protagonistă a unui posibil scenariu halucinant. San Marino, câștigătoare surpriză a grupei sale de Nations League, ar putea prinde barajul dacă România termină pe locul 2, loc ce va elibera automat un „bilet” suplimentar pentru mini-stat.​

Situația ar putea sta în felul următor: pentru ca San Marino să aibă șanse la baraj, ar trebui să piardă la scor în fața României, ajutând astfel tricolorii să depășească Bosnia la golaveraj. Presa portugheză, inclusiv celebrul cotidian A Bola, a remarcat ironia și dilemele etice ridicate de această conjunctură:

„Destinul San Marino depinde, ironic, de ceea ce va face România, care împarte grupa cu sanmarinezii. România se află în prezent pe locul trei, în spatele Bosniei și Herțegovinei și Austriei – care a învins San Marino cu… 10-0 –, și trebuie să depășească bosniacii pentru a-și asigura un loc în play-off.

Și aici apare paradoxul: cele mai bune interese ale San Marino implică o înfrângere – și de preferință la multe goluri – în fața României, în ultima etapă a calificărilor. Dacă România va câștiga la o diferență mare, ar putea depăși Bosnia la golaveraj și ar putea asigura locul doi, eliberând un loc în play-off care ar beneficia… San Marino.

În caz contrar, dacă România ratează calificarea și rămâne în afara primelor două locuri, va ocupa tocmai locul de care echipa microstatului are nevoie pentru a putea intra. Situația este atât de absurdă încât ridică întrebări etice și de reglementare: FIFA interzice în mod deliberat manipularea rezultatelor, inclusiv pierderea intenționată.

Dar simplul fapt că cel mai bun scenariu posibil pentru San Marino implică o înfrângere categorică face deja această poveste demnă de un scenariu de film”, au scris jurnaliştii de la A Bola.

Deși mai are asigurat cel puțin barajul prin clasarea din Nations League, România nu vrea să lase nimic la voia întâmplării și, potrivit vocilor din fotbalul românesc, atmosfera de la lot este una de maximă mobilizare. Legende precum Emeric Ienei fac apel la continuitate pe banca tehnică, în timp ce foști selecționeri și jucători trag semnale de alarmă privind importanța experienței și coeziunii în această fază crucială.