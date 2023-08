Scenariu surprinzător în cazul de dopaj al Simonei Halep: „A făcut-o pentru niște lucruri personale”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (58 WTA) este suspendată din octombrie 2022 pe termen nedeterminat.

„Nu s-a dopat niciodată intenționat, a făcut-o pentru niște lucruri personale”, a spus Andrei Pavel despre Simona Halep

Ea a fost depistată pozitiv cu roxadustat în timpul US Open 2022 și a fost audiată de International Tennis Integrity Agency (ITIA) abia la începutul lui iulie.

Gabriela Andreiașu, directorul Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), spunea loa vremea respectivă că decizia are de așteptat minimum 14 zile. Au trecut aproape 45 și răspunsul tot nu a venit.

Andrei Pavel a pregătit-o pe Simona Halep, alături de Darren Cahill, în 2017 și 2018, când româna a devenit lider mondial. Fostul jucător lansează o teorie surprinzătoare.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open.

Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul.

Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă.

Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă. Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret.

Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a declarat Pavel, în cadrul unui podcast.