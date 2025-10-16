Schimbare anunțată de Federaţia Internaţională de Tenis, începând cu 2026

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) va deveni World Tennis în 2026, în urma unui vot cu o majoritate covârşitoare al asociaţiilor naţionale de tenis membre în favoarea propunerii, în cadrul adunării generale anuale a ITF care a avut loc joi.

Schimbarea va clarifica identitatea organizaţiei

Recomandată de consiliul de administraţie şi conducerea ITF, această schimbare de nume are ca scop, potrivit comunicatului, „să reflecte mai bine rolul organizaţiei ca autoritate de conducere şi gardian mondial al acestui sport, precum şi rolul esenţial pe care îl joacă alături de naţiunile membre pentru a creşte şi dezvolta tenisul în întreaga lume”.

„Această schimbare va clarifica identitatea organizaţiei şi o va face mai relevantă pentru jucători, fani, parteneri şi actori din lumea tenisului din întreaga lume, aliniind în acelaşi timp marca la cele mai importante foruri de conducere mondiale din domeniul sportului”.

David Haggerty, preşedintele ITF, a declarat: „După mai bine de 110 ani de istorie bogată în mândrie ca ITF, sunt cu adevărat entuziasmat de viitorul nostru ca World Tennis, pe măsură ce continuăm să ne sporim contribuţia la dezvoltarea acestui sport în toate colţurile lumii.

World Tennis reflectă mai bine ceea ce suntem astăzi: forul mondial de conducere şi gardianul tenisului, care lucrează neîncetat cu membrii noştri pentru a promova tenisul pe tot parcursul vieţii.”