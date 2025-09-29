Schimbare de lider în Serie A

AC Milan a învins-o, duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A.

Milanezii au deschis scorul, încă din minutul 3, când a marcat Alexis Saelemaekers, jucătorul care se află la primul gol pentru echipa lui Massimiliano Allegri după mai bine de 29 de luni.

Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 31, prin Christian Pulisic. Pervis Estupinan a lăsat-o pe Milan în zece, cu un cartonaş roşu primit în minutul 56, şi campioana en-titre a profitat, reducând din diferenţă în minutul 60, prin De Bruyne, din penalty.

Napoli a presat pentru a găsi golul egalizator, însă milanezii s-au apărat extraordinar şi AC Milan – Napoli a fost 2-1.

Cu această victorie, Milan o egalează pe Napoli în clasament, producându-i prima înfrângere, şi conduce în Serie A, cu 12 puncte. Napoli e a doua, cu acelaşi număr de puncte, iar pe trei e AS Roma, care are tot 12 puncte.