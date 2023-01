Schimbat la pauza meciului cu Hermannstadt, Deian Sorescu a reacționat: „Mai trebuie să învăț unele chestiii!”

FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt duminică seară. Deian Sorescu, noul jucător al bucureștenilor, a bifat doar primele 45 de minute.

Jucătorul a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus Deian Sorescu.

„Mai trebuie să învăț unele chestiii!”

„Mă bucur că am câștigat, asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă, știam că Sibiul se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului rezultate bune cu echipele de pe primele locuri. Ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă acolo sus.

M-am simțit bine, puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestiii cu care echipa e obișnuită și, cu siguranță, voi fi mai pregătit. (n.r. dacă a primit justificări că a fost schimbat la pauză). Nu am apucat să vorbesc, toți suntem bucuroși că am câștigat. V-am spus, știam că va fi un meci greu, asta ne bucură.

Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți băieți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost colegi la națională. Am fost primit foarte bine și asta mă bucură foarte tare. M-a chemat deja galeria, am fost primit bine și de suporteri, am cântat alături de ei. Mă bucur că am fost primit bine și respectat”, a declarat Deian Sorescu, după victoria cu Hermannstadt.