SCM Râmnicu Vâlcea a transferat un portar cu experiență bogată în primul eșalon din Franța

Echipa feminină de handbal SCM Râmnicu Vâlcea a ajuns la un acord cu portarul francez Agathe Quiniou, a anunțat clubul, joi, pe pagina sa de Facebook, fără a preciza durata contractului.

SCM Râmnicu Vâlcea va debuta duminică în noul sezon al Ligii Naționale

”Sunt foarte fericită să mă alătur echipei și să descopăr campionatul României. Este o provocare nouă pentru mine, într-o țară nouă. Abia aștept să întâlnesc suporterii și să înceapă sezonul”, a declarat Quiniou, care va purta tricoul cu numărul unu.

Agathe Quiniou, născută la 31 octombrie 2000, în Brest, vine cu experiență bogată în primul eșalon din Franța, dar și în competițiile europene.

Formată la Brest Bretagne Handball, ea a debutat la senioare la 16 ani și a făcut parte din lotul care a câștigat campionatul Franței și Cupa Franței în 2021, dar care a ajuns și în finala EHF Champions League în același an. Ulterior a activat pentru Chambray Touraine Handball cu care a bifat două sezoane în EHF European League.

”Cu o înălțime de 1,78 m, goalkeeper-ul este cunoscut pentru reflexe rapide pe linia porții, dar și experiență în situațiile de unu la unu, calități demonstrate în partidele din Liga franceză și în cupele europene”, a caracterizat-o comunicatul.

Transferul franțuzoaicei vine după ce SCM a fost nevoită să renunțe la portarul norvegian Eli Smoergrav Skogstrand, transferat de la Larvik.

Eli a suferit o accidentare în luna ianuarie și, deși imediat a început procesul de recuperare, acesta nu a fost ”suficient de inspirat”, astfel încât nu s-a reușit recuperarea sportivei în timp util, iar starea sa curentă nu îi permite să intre la antrenamentele echipei în viitorul apropiat, anunțase clubul vâlcean anterior, precizând că părțile au convenit de comun acord asupra încetării colaborării într-un mod amiabil.

SCM Râmnicu Vâlcea va debuta duminică în noul sezon al Ligii Naționale, în deplasare, cu HC Dunărea Brăila (17:30).