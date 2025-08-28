SCM Rm. Vâlcea o comemorează pe Iryna Glibko, la un an de la decesul prematur

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea va fi prezentă, joi seară, la Sala Sporturilor Traian, unde jucătoarele vor aprinde o lumânare în memoria Irynei Glibko, fostul său căpitan, decedată în urmă cu un an, la doar 34 de ani.

Glibko a decedat la doar 34 ani, în urma unei afecţiuni incurabile

„Astăzi se împlineşte un an de când căpitanul nostru, Iryna Glibko, a plecat dintre noi spre o lume mai bună. A fost o mare campioană, un lider adevărat atât pe teren cât şi în vestiar, dar şi o persoană veselă care a rămas în inimile tuturor celor care au iubit handbalul”, anunţă clubul.

Pentru a-i cinsti memoria, jucătoarele din lot vor fi prezente la Sala Sporturilor Traian, de la ora 20.00, unde împreună cu suporterii vor aprinde o lumânare în amintirea sa.

„Invităm toţi suporterii să ni se alăture în acest moment de reculegere şi de respect faţă de căpitanul care a însemnat atât de mult pentru club şi pentru comunitate. Dumnezeu să o odihnească în pace”, se încheie mesajul formaţiei vâlcene.

Handbalista Iryna Glibko a decedat la doar 34 ani, în urma unei afecţiuni incurabile. Ea a jucat în Liga Naţională din 2012. Cu CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea a devenit campioană naţională, iar celelalte echipe la care a jucat au fost Danubius Galaţi şi HCM Roman. La SCM Râmnicu Vâlcea a jucat din 2017. Iryna Glibko a fost şi componentă a naţionalei Ucrainei.