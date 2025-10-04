Scrimă: Amalia Covaliu a cucerit Cupa României la sabie feminin

Scrimera Amalia Covaliu s-a impus sâmbătă în finala Cupei României la sabie feminin senioare, câştigând trofeul.

Amalia Covaliu, legitimată la CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în finala Cupei României la sabie feminin senioare după ce a dispus în semifinale de colega sa de club, Andreea Lupu, cu 15-10. În finala competiţiei, Amalia a învins-o pe Anastasia Fusea, tot de la CS Dinamo, cu scorul de 15-10.

Pentru Amalia Covaliu este al doilea trofeu câştigat la această ediţie a Cupei României, ea impunându-se şi în concursul de joi, rezervat sabrerelor junioare.