Se apropie meciurile test împotriva Canadei și Statelor Unite! Selecționerul David Gerard a anunțat care este obiectivul „stejarilor”

Selecționerul echipei naționale de rugby a României, David Gerard, a declarat că obiectivul său și al jucătorilor este câștigarea meciurilor test cu Canada și SUA, programate în luna noiembrie pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

„Vreau să termin bine anul și să respir puțin înainte de 2026”, a transmis selecționerul

Echipa naționala de rugby a României va disputa trei meciuri test World Rugby în luna noiembrie, cu Canada, SUA și Uruguay, toate cele trei selecționate fiind deja calificate la Cupa Mondială din Australia din 2027.

„Obiectivul este să câștigăm, dar pentru asta am nevoie de jucători, nu ca în turneul de vară când ne-au lipsit 25 de jucători, iar la nivel internațional acest lucru nu este acceptabil și am plătit pentru fragilitatea noastră.

Jucăm cu trei echipe care vor evolua la Cupa Mondială (n.r. – Canada, SUA și Uruguay) și e important pentru noi să evoluăm cu formații care sunt experimentate, iar cele trei sunt competitoare bune pentru noi în noiembrie.

Câștigarea primelor două meciuri este foarte importantă pentru noi, mai ales Canada, acesta ar trebuie să fie targetul nostru.

Nu putem controla ce se întâmplă în rankingul mondial, din cauza meciurilor din vară, dar vreau să termin bine anul și să respir puțin înainte de 2026, care va fi un an important pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2027”, a spus Gerard într-un interviu acordat site-ului r15.ro.

Pe David Gerard îl îngrijorează lipsa banilor

Partidele amicale vor avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf după cum urmează: România – Canada (8 noiembrie, ora 17:00), România – SUA (15 noiembrie, ora 17:00) și România – Uruguay (22 noiembrie, ora 17:00).

„Nu vom avea stagiu de pregătire, jucătorii vor ajunge cu șase zile înainte de meciul cu Canada și asta înseamnă că vom avea două zile de pregătire pentru meci.

Nu este ușor să pregătești o națională fără să ai timp petrecut în cantonament, dar asta este realitatea și trebuie să mă confrunt cu ea. Nu voi conduce «Lupii» și nu vom folosi «Lupii» ca anul trecut pentru a pregăti jucătorii pentru noiembrie, când am avut un turneu bun de toamnă”, a adăugat antrenorul.

David Gerard se așteaptă la o perioadă dificilă în continuare ca urmare a dificultăților financiare din sportul românesc.

„Anul acesta va fi diferit din cauza lipsei banilor și din cauza a ceea ce se întâmplă în Romania cu sportul, din punct de vedere financiar. Până la finalul anului va fi greu pentru mine și pentru echipa națională, dar vom înfrunta aceste provocări, din nou”, a precizat selecționerul.