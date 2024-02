Se clatină puternic scaunul lui Tuchel la Bayern Munchen

Lazio a produs surpriza optimilor de până acum în UEFA Champions League și a câștigat prima manșă a dublei cu Bayern Munchen, scor 1-0.

După ce a fost surclasată în Bundesliga de Bayer Leverkusen, Bayern a mai primit o lovitură, de această dată în Liga Campionilor.

Formația antrenată de Thomas Tuchel a pierdut prima manșă a fazei optimilor, cu Lazio, echipă clasată în acest moment pe locul 7 în Serie A.

Italienii au marcat unicul gol al partidei din lovitură de la 11 metri, prin Ciro Immobile, iar la finalul partidei, antrenorul lui Bayern s-a dezlănțuit.

„Am făcut tot ce era posibil să pierdem acest meci. A fost o partidă pe care am avut-o în mână și căreia i-am dat drumul. Am simțit că de la un punct nu am mai crezut în noi. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Au fost prea multe greșeli individuale, nu înțeleg de ce ajungem aici.

V-am spus că nu sunt îngrijorat că voi fi dat afară. Haideți să vorbim despre meci, vă rog”, a declarat acesta, potrivit tuttomercatoweb.

Manşa secundă va avea loc la Munchen, pe 5 martie.