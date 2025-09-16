Se clatină scaunul unui antrenor din Superligă: „Trebuie să-l dea afară!”

Scaunul lui Liviu Ciobotariu se clatină serios după ultimul rezultat al celor de la Petrolul. Prahovenii au cedat cu scorul de 0-3 în faţa celor de la Dinamo, un eşec usturător pentru „Lupii Galbeni”.

Ciobotariu a fost chemat să dea explicaţii fanilor după fluierul final, iar tehnicianul s-a conformat. Basarab Panduru nu crede că tehnicianul îşi va înmâna demisia, în schimb, se aşteaptă ca responsabilii din cadrul clubului se vor ocupa de demiterea acestuia.

„De ce trebuie să-şi dea demisia? Nici nu trebuie, ai un preşedinte care trebuie să-l dea afară, care trebuie să-i plătească tot ce are de plătit şi gata. El are curaj, munceşte, nu are rezultate, asta e.”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Panduru a continuat şi a lăudat jocul celor de la Dinamo.

„În prima repriză mai puţin, în repriza a doua au făcut câteva faze bune. Nu mă gândeam la scorul ăsta. Este un rezultat mare pentru Dinamo şi o victorie frumoasă. O echipă serioasă, cu un antrenor care transmite seriozitate”, a mai spus Panduru.