Se cunosc 4 meciuri din optimile CM de snooker! Ronnie O’Sullivan – Hossein Vafaei este capul de afiș

Campionul mondial la snooker, englezul Ronnie O’Sullivan, îl va întâlni în optimi pe iranianul Hossein Vafaei.

Prima sesiune a meciului Ronnie O’Sullivan – Hossein Vafaei are loc pe 21 aprilie

Campionatul Mondial de snooker și-a desemnat, deja, primii opt învingători din primul tur. Campionul mondial, englezul Ronnie O’Sullivan, liderul la zi în ierarhia internațională, a avut ceva emoții în meciul cu Pang Junxu (China, locul 33 în lume).

Englezul s-a impus cu 10-7, dar nu a realizat niciun break de peste 100 de puncte. Adversarul lui, în schimb, și-a trecut în cont 133 de puncte în al șaselea frame. Mai mult, chiar, asiaticul a câștigat patru jocuri fără ca Ronnie O’Sullivan să bage vreo bilă în buzunar.

Adversarul campionului mondial în optimi este iranianul Hossein Vafaei (Locul 21), care l-a învins cu 10-6 pe chinezul Ding Junghui, al 16-lea favorit. Condus cu 4-5 după prima sesiune, iranianul a jucat impecanil în cea de-a doua, când a câștigat șase jocuri, spre deosebire de unul singur al asiaticului.

Meciul dintre O’Sullivan și Vafaei se va juca pe 21, 22 și 23 aprilie și este așteptat cu mare nerăbdare de toți iubitorii de snooker. În trecut, iranianul l-a taxat de mai multe ori pe cel care este considerat cel mai bun jucător din istorie.

Hossein Vafaei îi recomanda lui Ronnie O’Sullivan, înaintea CM de anul trecut, să se retragă

În 2022, înaintea Campionatului Mondial, Vafaei îi recomanda lui O’Sullivan să se retragă, din cauza declarațiilor dure pe care le făcuse. Printre altele, englezul a recunoscut că nu-și va încuraja copii să practice snooker-ul, și spunea despre cei care fac acest lucru că sunt nebuni.

După ce a trecut de Ding, Vafaei a avut un nou atac cu baioneta. „Ronnie O’Sullivan este o legendă, un jucător atât de bun când este la masă. El este o persoană atât de drăguță… atunci când doarme.

Ronnie a fost eroul meu. Nu m-am putut vedea niciodată învingându-l. Când am câștigat cu 5-0 (n.r. – în calificările Mastersului German din 2021), am fost puțin trist, dar pe de altă parte fericit pentru că am arătat că pot juca la cel mai înalt nivel.

Își va aminti asta, 100%. Joacă ca un bărbat. Nu începe cu jocuri ale minții, nu sparge pachetul și nu-mi arăta lipsă de respect când 70 de milioane sau 80 de milioane de oameni mă urmăresc în Iran”, a spus el.

În meciul de acum 2 ani, Ronnie deschis un joc printr-o lovitură puternică în pachet, gest considerat lipsit de respect la adresa adversarului. „Acum el este adversarul meu. Asta e viaţa. Trebuie să stau în fața lui dacă vreau să fiu campion mondial.

Dacă vrem ca acest sport să se îmbunătățească, trebuie să ne respectăm unii pe alții și să-i învățăm pe alții să ne respecte. Când nu ne respectăm, nici măcar oamenii nu ne respectă.

Trebuie să-i învățăm pe copii să-și respecte tatăl și familia și totul va fi bine. Cred că totul se întâmplă cu un motiv în viață. Dacă faci ceva rău oamenilor și frângi inima altcuiva, atunci Dumnezeu îți va da ocazia să te revanșezi.

Ronnie deja a dovedit totul, a făcut totul în acest sport. Sper că voi juca așa cum am jucat astăzi. Dacă mă va învinge cu 13-0, tot îmi va plăcea să mă implic în meci. Așa că pregătiți-vă floricelele!”, a declarat el, potrivit site-ului oficial al competiției.

Rezultate din primul tur:

Ronnie O’Sullivan (Anglia, cs 1) – Pang Junxu (China, Locul 33 în lume) 10–7

Ding Junhui (China, cs 16) – Hossein Vafaei (Iran, 21) 6–10

Luca Brecel (Belgia, cs 9) – Ricky Walden (Anglia, 22) 10–9

Mark Williams (Țara Galilor, cs 8) – Jimmy Robertson (Anglia, 25) 10–5

Judd Trump (Anglia, cs 5) – Anthony McGill (Scoția, 19) 3–6

Jack Lisowski (Anglia, cs 12) – Noppon Saengkham (Thailanda, 30) 6–3

Robert Milkins (Anglia, cs 13) – Joe Perry (Anglia, 29)

Shaun Murphy (Anglia, cs 4) – Si Jiahui (China, 74)

Mark Allen (Irlanda de Nord, cs 3) – Fan Zhengyi (China, 34) 10–5

Stuart Bingham (Anglia, cs 14) – David Gilbert (Anglia, 20) 10–4

Ali Carter (Anglia, cs 11) – Jak Jones (Țara Galilor, 50) 6–10

Neil Robertson (Australia, cs 6) – Wu Yize (China, 58) 10–3

Kyren Wilson (Anglia, cs 7) – Ryan Day (Țara Galilor, 17)

John Higgins (Scoția, cs 10) – David Grace (Anglia, 60) 10–3

Gary Wilson (Anglia, cs 15) – Elliot Slessor (Anglia, 56) 7–2

Mark Selby (Anglia, cs 2) – Matthew Selt (Anglia, 27)

Programul optimilor:

O’Sullivan – Vafaei

Brecel – Williams

Trump/McGill – Lisowski/Saengkham

Milkins/Perry – Murphy/Si

Allen – Bingham

Jones – Robertson

K. Wilson/Day – Higgins

G. Wilson/Slessor – Selby/Selt