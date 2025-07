Se face transferul lui Ianis Stoica. Anunț oficial: ”Am păstrat 20% din viitorul transfer!”

Ianis Stoica va pleca de la Sibiu.

Jucătorul va pleca în Portugalia, la formația Estrela Amadora.

Anunț a fost făcut de Claudiu Rotar, patronul celor de la Hermannstadt.

„S-a rezolvat. Mâine pleacă în Portugalia, are zborul să meargă la noua echipă. Totul a decurs normal. Echipa este Estrela, destul de nouă, pentru că în 2020 s-a unit cu un alt club. Vinde mulți jucători în fiecare an, după Sporting, Benfica și Porto este a patra echipă din Portugalia care vinde.

Este o oportunitate pentru Ianis. Ei asta își doresc, să îl șlefuiască un an și apoi să facă pasul la următorul nivel. Dacă nu, înapoi acasă (n.r. râde), ca mulți alții. Noi îl așteptăm. Dar așteptăm să îl vândă mai departe să mai luăm niște bani. Există discuții de aproximativ o lună pentru acest transfer. Am analizat și am hotărât ce este mai bine pentru jucător și club.

(n.r. dacă este 1.3 milioane de euro) Da, pe acolo este. Nu este 1.5 milioane de euro. Am păstrat 20% din viitorul transfer. Din punct de vedere al salariului, Ianis Stoica va încasa dublu și jumătate față de cât primea la noi”, a spus finanțatorul celor de la Hermannstadt, pentru digisport.ro.