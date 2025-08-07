Se încheie o eră în schiul mondial: campioana mondială Stephanie Venier se retrage din activitate

Austriaca Stephanie Venier, campioana mondială en-titre la slalom super-uriaș, a decis să-și încheie cariera cu doar câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, a anunțat Federația de schi din țara sa, într-un comunicat emis joi, scrie AFP.

Avea 19 ani când a participat pentru prima dată la Cupa Mondială

„După o analiză atentă, Stephanie Venier a decis să-și anunțe retragerea la vârsta de 31 de ani”, a menționat Federația Austriacă de Schi (OSV).

„După 12 ani în Cupa Mondială, tiroleza pune capăt carierei de succes și se reorientează”, se mai arată în comunicat.

De-a lungul carierei sale, Stephanie Venier a câștigat trei medalii la Campionatele Mondiale.

În 2017, la St. Moritz, a devenit vicecampioană mondială în proba de coborâre.

Opt ani mai târziu, la Saalbach, a câștigat bronzul la combinata pe echipe și, cel mai important, aurul la slalom super-uriaș, învingând-o pe italianca Federica Brignone.

Ajunsă la Cupa Mondială în 2013, la vârsta de 19 ani, schioarea a câștigat trei curse, inclusiv o coborâre la Cortina d’Ampezzo la sfârșitul lunii ianuarie 2024, pe pârtia „Tofane” unde, fără ea, vor avea loc cursele feminine de schi alpin la Jocurile Olimpice din 2026 (6-22 februarie).

Ea a concurat o singură dată la Jocurile Olimpice, în 2018 la Pyeongchang (Coreea de Sud), nereușind să termine proba de coborâre.