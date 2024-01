Se retrage din activitate după 247 de meciuri jucate în prima ligă din România: „E o dezamăgire, dar voi spune stop”

Fundașul central Răzvan Tincu, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști în activitate din Superligă, se retrage din activitate.

Răzvan Tincu se retrage din activitate după ce a fost pus pe liber de Poli Iași

Politehnica Iași l-a pus pe jucător pe lista de transferuri, după ce antrenorul Leontin Grozavu i-a transmis că nu se va mai baza pe el în partea a doua a sezonului.

El a ajuns la echipa moldavă în vara lui 2022, de la Sepsi, și a contribuit la promovarea în Superligă. A fost a doua astfel de performanță cu Poli Iași, după cea din 2012.

„Dacă aceasta a fost decizia clubului, o respect. Dar eu sunt jucătorul Politehnicii Iași, mă antrenez în fiecare zi așa cum am făcut-o de fiecare dată de când am venit la Iași, iar antrenorul secund Costel Ilie poate confirma acest lucru.

Sunt un fotbalist profesionist, mai am contract cu clubul până în vară și îl voi duce până la capăt. Dacă voi ajunge la o înțelegere în condițiile dorite de mine, voi rezilia. Dacă nu, voi rămâne la Iași.

Pentru mine acestea vor fi ultimele luni din carieră, din vară voi spune stop”, a transmis jucătorul.

Fundașul, care pe 15 iulie va împlini 37 de ani, a mai jucat în prima divizie pentru FC Botoșani (101 de meciuri, în două perioade), CSMS Iași (31), Concordia Chiajna (47), Sepsi (64) și Poli Iași (4).

„E o dezamăgire că nu voi mai juca”, recunoaște Răzvan Tincu

În actualul sezon al Superligii, Tincu a jucat doar 4 meciuri. a fost integralist în etapa a 3-a, când Poli Iași a învins campioana Farul, în deplasare, cu 3-1, purtând banderola de căpitan.

Ulterior a mai fost folosit 9 minute în etapa a 5-a, acasă, cu Universitatea Craiova (1-4) și câte 1 minut în rundele 19-a și a 20-a, acasă cu UTA (1-0) și în deplasare cu Universitatea Craiova (2-2).

„Sigur, e o dezamăgire că nu voi mai juca, dar viața merge mai departe. Surprize din acestea poți să ai oricând. Dar eu cred că mi-am respectat meseria. Am aproape 300 de meciuri în prima ligă, nu am stat degeaba.

Cred că am făcut ceva pentru echipa asta, am promovat cu Iașiul de două ori. Când am venit la Iași, în 2022, am avut 3 oferte, dar am fost dorit cu insistență aici și în 5 minute ne-am înțeles.

Am venit cu sufletul 200 la sută aici, dornic să promovăm în prima ligă și consider că am făcut ceva pentru echipa asta, nu am trecut degeaba pe aici.

Acum trebuie să mă conformez, dar voi rămâne în continuare la fel de serios până în ultimul moment, pentru că așa am fost educat toată viața și nu mă voi schimba”, a mai el, potrivit ProSport.

„M-au sunat de la Ceahlăul, am vorbit cu domnul președinte și i-am transmis că nu merg la Piatra Neamț. Le mulțumesc, dar am refuzat oferta. Nu știu dacă aș merge în altă parte. Nu vreau să mă tot mut, mă gândesc și la familie”, a încheiat Răzvan Tincu.