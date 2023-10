Se retrage din naționala Angliei după 105 meciuri: „Nu i-am spus selecţionerului”

Jucătorul englez de rugby Courtney Lawes şi-a anunţat retragerea din rugby-ul internaţional după Cupa Mondială din Franţa.

„Copiii meu au nevoie de un tată lângă ei! Nu i-am spus selecţionerului”, a transmis Courtney Lawes, anunțându-și retragerea

Legitimat la Northampton Saints, Lawes va împlini 35 de ani pe 23 februarie, adunând 105 selecţii şi patru prezenţe la Cupa Mondială. El va juca ultimul meci în tricoul „Trandafirului” vineri, cu prilejul finalei mici, contra Argentinei, care începe la ora 22:00.

„Mă voi retrage din rugby-ul internaţional după această Cupă Mondială”, a spus vice-căpitanul Lawes, al cincilea jucător cu cele mai multe selecţii din XV-le Angliei.

„Copiii au ajuns la acea vârstă în care au nevoie de un tată lângă ei. Va fi bine să petrec cu ei mai mult timp. Nu i-am spus selecţionerului (n.r. – Steve Borthwick) încă! Îl voi anunţa acum.

Dar le-am spus băieţilor şi celor care m-au întrebat. Cred că este timpul. Am fost la patru Cupe Mondiale, sunt fericit cu asta.

Este sfârșitul uinei ere. Nu sunt o persoană sentimentală, dar a fost o onoare să reprezint Anglia aşa de mult timp.

Sunt mândru de această călătorie. Nu au fost întotdeauna urcușuri, am avut și multe coborâșuri, dar am reușit și am făcut tot ce am putut pentru echipă”, a mai transmis el, potrivit Reuters.

Courtney Lawes şi-a făcut debutul la națională în noiembrie 2009, la un meci cu Australia

Lawes, care va continua să joace la Northampton Saints, şi-a făcut debutul internaţional în noiembrie 2009, la un meci cu Australia, când căpitan era Borthwick.

Prima lui prezenţă la Mondial s-a consemnat în 2011. În Turneul celor Şase Naţiuni, Lawes are trei succese (2016, 2017, 2020), iar între 2017 şi 2021 a figurat în selecţionata Leilor britanici şi irlandezi.

Anglia a fost învinsă sâmbătă, în semifinale, de Africa de Sud, campioana mondială en titre, cu 15-16. Conducea cu 15-6 în minutul 69, după care a venit eseul lui RG Snyman, convertit de Handre Pollard.

Același Pollard a adus victoria „Springboks” printr-o lovitură de pedeapsă de la 49 de metri, cu 2 minute înainte de final.

Meciul cu Argentina se joacă pe Stade de France. Finala mare, dintre Noua Zeelandă și Africa de Sud, are loc sâmbătă, pe acelașți stadion, tot de la 22:00.