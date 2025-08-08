Se știu arbitrii care vor oficia la meciurile de sâmbătă din Superligă
Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 08 august 2025, ora 22:45,
Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii.
U Cluj – Petrolul începe la ora 21:30
Brigăzile complete de la cele două confruntări:
UTA Arad – Farul Constanţa, ora 18:30
Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Mihăiţă Necula – Sorin Vadana
Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Ferencz Tunyogi
Observatori: Ioan Onicaş, Ioan Mărginean
U Cluj – Petrolul, ora 21:30
Arbitri: Rareş George Vidican – Marius Badea, Daniel Mitruţi – Ovidiu Robu
Arbitri VAR: Iulian Dima, Mihai Marius Marica
Observatori: Zoltan Szekely, Claudiu Boaru