Se știu arbitrii care vor oficia la meciurile de sâmbătă din Superligă

Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii.

U Cluj – Petrolul începe la ora 21:30

Brigăzile complete de la cele două confruntări:

UTA Arad – Farul Constanţa, ora 18:30

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Mihăiţă Necula – Sorin Vadana

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Ferencz Tunyogi

Observatori: Ioan Onicaş, Ioan Mărginean

U Cluj – Petrolul, ora 21:30

Arbitri: Rareş George Vidican – Marius Badea, Daniel Mitruţi – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Mihai Marius Marica

Observatori: Zoltan Szekely, Claudiu Boaru