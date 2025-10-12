Se știu echipele de start din România – Austria! Mircea Lucescu a surprins, din nou

România și Austria se întâlnesc de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Meciul este unul decisiv pentru tricolori, care au nevoie de o victorie pentru a obține locul 2 în grupă.

Chipciu și Dragomir sunt titulari

Cu aproape două ore înainte de startul partidei, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat echipa de start pentru meciul România-Austria.

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. M. Popescu, 15. Burcă, 8. Chipciu – 6. M. Marin, 10. Hagi-cpt., 23. Dragomir – 20. Man, 9. Bîrligea, 13. Mihăilă. Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 4. Eissat, 5. Ghiță, 7. Baiaram, 11. Ciubotaru, 14. Screciu, 17. L. Munteanu, 18. R. Marin, 19. Tănase, 21. Moruțan, 22. Șut

AUSTRIA: 1. Schlager – 5. Posch, 8. Alaba-cpt., 15. Lienhart, 16. Mwene – 20. Laimer, 6. Seiwald – 18. Schmid, 19. Baumgartner, 9. Sabitzer – 11. Gregoritsch. Selecționer: Ralf Rangnick

Rezerve: 12. Polster, 13. Pentz – 2. Prass, 3. Friedl, 4. Danso, 7. Arnautovic, 10. Grillitsch, 14. Querfeld, 17. Grull, 21. Wurmbrand, 22. Florucz, 23. Schopf