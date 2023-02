Seară de coșmar pentru Răzvan Lucescu: PAOK a remizat, deși avea 2-0 în minutul 90!

Echipa greacă de fotbal PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a remizat, 2-2, pe terenul lui Asteras Tripolis, deși avea 2-0 în minutul 90.

Asteras a înscris în poarta lui PAOK în minutele 90+1 și 90+4

Oaspeții au deschis scorul în minutul 6, prin Ivan Nasberg. Norvegianul a marcat primul lui gol pentru PAOK, cu capul, după un corner, s-a făcut 2-0 în minutul 82, când Brandon Thomas a șutat puternic din careul mare.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a crezut că scorul de pe tabelă este suficient pentru a pleca acasă cu 3 puncte, dar Sito (90+1) și Atienza (90+4) au adus gazdelor o remiză nesperată. În urma acestui rezultat, PAOK rămâne pe locul 4, cu 44p.

„Am dominat de la un capăt la celălalt și am controlat jocul timp de 90 de minute. Meciul de astăzi reflectă sezonul nostru.

O așezare greșită în apărare a dus la primul gol al gazdelor. Conduceam, totuși, cu 2-1, dar am ajuns să ne temem că vom pierde. AM mai făcut o greșeală și am plătit pentru asta. Fiecare joc este o lecție și sunt convins că am învățat din această remiză.

E chiar păcat că am pierdut puncte în acest mod. Am avut posesia și dacă am mai fi marcat la multele ocazii pe care le-am avut câștigat cele, trei puncte”, a declarat Răzvan Lucescu după meci, citat de sport24.gr.