Sebastian Coe se așteaptă la ce e mai rău la CM de la Tokyo! Care este marea temere a șefului atletismului mondial

Căldura va reprezenta ‘o provocare’ la CM de atletism, care încep în acest weekend la Tokyo, a declarat președintele federației internaționale, World Athletics, Sebastian Coe.

Japonia se confruntă cu cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată

‘Nu cred că este un secret, avem efectiv probleme legate de căldură la Tokyo. Le-am întâlnit deja la Jocurile Olimpice din 2021’, le-a declarat Coe reporterilor, în timp ce temperaturile au atins din nou 33°C marți.

Probele de maraton și marș de la Jocurile Olimpice din 2021, care au avut loc în acel an între 23 iulie și 8 august, fiind amânate pentru un an din cauza pandemiei de Covid-19, au fost mutate în orașul Sapporo, mai răcoros, din nordul țării. Dar de data aceasta, probele ar urma să rămână la Tokyo.

Temperatura medie din arhipelag între iunie și august a fost cu 2,36°C peste ‘valoarea standard’, fiind cea mai caldă perioadă de la începutul înregistrărilor din 1898, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Aceasta este a treia vară consecutivă cu temperaturi record, a menționat agenția.

După o întâlnire a oficialilor atletismului mondial, Sebastian Coe a subliniat că aceștia discută despre riscurile viitoare ale încălzirii globale. ‘Acestea nu sunt fenomene trecătoare, ele sunt aici pentru a rămâne’, a remarcat el.

‘Guvernele nu și-au asumat responsabilitatea, iar lumea sportului va trebui să ia decizii unilaterale în această privință. Și ne-am gândit în trecut: dacă suntem dedicați bunăstării sportivilor, atunci probabil ar trebui să ne angajăm deschis în acest sens’, a adăugat britanicul.

Fostul semifondist consideră că World Athletics este mai avansată decât alte organisme sportive în ceea ce privește abordarea provocărilor încălzirii globale.

‘Sunt foarte mândru să pot afirma pe bună dreptate că avem cea mai performantă și competentă echipă științifică și medicală dintre toate sporturile internaționale și chiar dintre toate organizațiile sportive’, a afirmat el.