Secretul dezvăluit de Cristi Manea! Cum îi transformă Gâlcă pe rapidiști în mașină de victorii, în cel mai imprevizibil sezon de Superliga

Rapid București a bifat o nouă victorie categorică în Superliga, impunându-se cu 4-1 pe teren propriu în fața revelației Unirea Slobozia, într-un meci în care elevii lui Costel Gâlcă au arătat din nou pragmatism și determinare la fiecare fază. Cristi Manea, unul dintre marcatorii giuleștenilor, a vorbit la final despre rețeta succesului la Rapid, scoțând în evidență pregătirea minuțioasă a partidelor și mentalitatea implementată de antrenorul Gâlcă.

„Unirea Slobozia a arătat că poate face multe surprize. Am fost foarte atenţi. Am avut şi şansă să fiu acolo (n.r- gol). Trec printr-o perioadă bună. Avem un campionat echilibrat, iar dacă nu eşti focusat şi subestimezi adversarul, sunt multe echipe care pot face surprize.

Noi am pregătit bine meciul, la antrenamente. Am fost focusaţi pe meciul acesta, acum pe Cupă. Le luăm pas cu pas. E un campioat foarte lung, se pot întâmpla multe. Mai este un retur. Mai bine vorbim când mai sunt două etape din sezon”, a declarat Manea la finalul partidei.