Securitate sporită pentru JO din vară! 20.000 de soldaţi vor fi mobilizaţi în Franţa

Aproape 20.000 de soldaţi francezi vor fi mobilizaţi în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, din această vară.

Mulți soldați francezi vor însoţi parcursul flăcării olimpice

Anunțul a fost făcut de şeful Statului Major al forţelor terestre, Pierre Schill. Aceşti bărbaţi şi femei dislocaţi în timpul Jocurilor Olimpice vor trebui inclusiv să „însoţească parcursul flăcării olimpice”, unii dintre gardieni fiind militari.

În iulie şi august, „o parte (din armată) va fi mobilizată pentru protecţia, în sens larg, a Jocurilor Olimpice, în sprijinul forţelor de securitate internă”, a adăugat oficialul francez.

Armatele vor fi în special responsabile de protejarea portului de plecare pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de pe Sena, la Paris.

„Este important ca această desfăşurare să fie anticipată”, a spus Schill. Armata va crea, într-un parc din apropierea capitalei, un loc de cazare pentru „câteva mii de soldaţi”.

Franța a pierdut, în acest an, 2.000 dintre cei 16.000 de soldați recrutați

Șeful Statului Major al Armatei a vorbit și despre dificultățile de recrutare întâmpinate anul trecut, făcând referire la „un nou spațiu de respirație” pentru armata franceză.

„Dintre cei 16.000 de tineri pe care îi recrutăm în fiecare an, există o proporție semnificativă, care este cea a subotașilor.

În acest an, 2.000 dintre ei nu ni s-au alăturat, ceea ce este o noutate. Până acum am reușit să recrutăm cantitatea și calitatea soldaților de care aveam nevoie”, a spus el, potrivit News in France.

Explicațiile pentru acest decalaj pot fi explicate prin „grupe de vârstă care sunt în proces de scădere” sau chiar „o diferență între modul de viață civilă și cel din armată”.