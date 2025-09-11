Ședință decisivă la FRF: Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu discută viitorul selecționerului României

Într-o ședință decisivă joi dimineață la Casa Fotbalului, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu s-au întâlnit pentru a discuta viitorul selecționerului echipei naționale a României. După egalul 2-2 cu Cipru, Lucescu a anunțat că ia în considerare renunțarea la funcția sa, dacă Gică Hagi va accepta să preia conducerea primei reprezentative.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF și omul care l-a convins pe Lucescu să preia echipa națională, a fost și el prezent și l-a susținut în această perioadă dificilă, vizitându-l la spital după operația la șold. Discuția de la Federație are loc într-un moment crucial, ținând cont că România este foarte aproape să se califice la barajul pentru Cupa Mondială 2026, după ce a câștigat grupa în Liga Națiunilor.

În preliminariile pentru CM 2026, România pare improbabil să se claseze pe primele două locuri în grupa H, dar va folosi meciurile următoare pentru pregătirea barajului. Programul echipei naționale include partide importante până în noiembrie, când România va încheia campania cu meciul cu San Marino.

Această ședință la FRF ar putea decide viitorul selecționerului României și direcția echipei înainte de următoarele partide oficiale. Rămâne de văzut dacă Lucescu va continua sau va preda ștafeta către o nouă conducere tehnică, în condițiile în care o figură emblematică precum Hagi este luată în calcul pentru preluarea echipei naționale.