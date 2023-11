Șeful lui Dinamo îi dă un ultimatum lui Ovidiu Burcă: „Trebuie să găsim declicul până în iarnă, altfel ne vom așeza la masă și vom avea o discuție”

„Situația e foarte tensionată în privința rezultatelor. Pe de altă parte, la Oradea am reușit să creăm o atmosferă foarte bună cu echipa. Cred că s-a și văzut în jocul nostru că am avut un pic de ghinion și cred că rezultatul e nemeritat.

S-a văzut pentru prima dată o coeziune extraordinară în rândul jucătorilor. Dacă vom continua așa, eu cred că vor veni și rezultatele. Situația e foarte grea, nu mă ascund după vorbele astea.

Dar vă spun că am reușit să stau 4 zile cu ei și am reușit să am niște discuții mai profunde. Am văzut pentru prima dată o echipă în care lumea își spune punctul de vedere. În grupuri în care sunt probleme eu am văzut foarte rar asta.

E foarte important ca ei să mențină această stare de spirit. Din păcate, deși am făcut un joc bun și am avut meciul în mână, la final a venit domnul arbitru și ne-a spus: «N-aveți voi»”, a declarat Andrei Nicolescu, la GSP Live.

„Noi suntem adepții principiului că o criză care apare la un moment dat nu se poate rezolva printr-o altă criză. Schimbările au adus doar în două din 10 situații rezultate pozitive. În rest, au adus numai rezultate proaste.

Munca, sistemul în care muncește Ovidiu Burcă, ne fac să credem că la un moment vor apărea rezultate. Trebuie să găsim acest declic până în iarnă, altfel trebuie să ne așezăm la o masă și să avem o discuție bărbătească.

La momentul ăsta, situația din clasament e rușinoasă pentru Dinamo”, a mai afirmat Andrei Nicolescu.