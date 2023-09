Selecția lui Ianis Hagi la națională e criticată: „Regulile nu sunt făcute pentru toată lumea”

Basarab Panduru a analizat convocările făcute de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Israel și Kosovo, iar discuția a pornit după prestația lui Marius Ștefănescu, de la Sepsi, în meciul cu UTA (1-0). Acesta a ratat lotul.

„Câte goluri a dat Ştefănescu? Te uiţi pe cifrele lui şi zici că nu are cum. La Ianis e altfel de gândire, de care ne tot spune mereu, că aducem jucătorii care au fost la echipa naţională. A fost la meciul cu Elveţia. Ştefănescu nu e ca Ianis de cinci, şase ani la echipa naţională. Ianis are 200 de minute în 20 de luni.

Mihăilă merită? (n.r. – s-au menţionat cele două goluri cu Elveţia). Vezi, asta spun. Dacă-l întrebi pe Edi Iordănescu cine crede că intră în minutul 75 şi marchează, Ştefănescu sau Mihăilă… Evident că Mihăilă”, a spus Basarab Panduru.

Panduru a mai spus că sunt fotbaliști care nu prea au minute jucate la echipele de club.

„Ianis, după numărul de minute avute în ultimul timp, trebuie să fie la naţională? E altă discuţie, pe alte criterii e luat Ianis. Şi la Mihăilă sunt alte criterii. Puşcaş câte minute are jucate? Nada, nada, nada (n.r. – nimic). A mers pe nişte idei, că ăştia sunt acolo, că fac acolo, că au mai făcut la naţională, că au mai dat gol. Ştefănescu avea o şansă să vină la naţională dacă juca şi dădea şi nişte goluri.

Dar, tu când joci în campionatul României, nu dai niciun gol de când începe campionatul, cu cupe, cu tot… Are zero goluri, numai nada avem peste tot. Nu are cum, că el trebuie să facă ceva mai mult decât ceilalţi care au făcut ceva bun în viaţa lor. Criteriile sunt pentru unii, nu pentru toată lumea. Unii vin fără să facă nimic.

(n.r. – dar care sunt fotbaliştii români marcanţi care vin la naţională fără să facă nimic la echipele de club?) Ianis, Mihăilă, Puşcaş. Eu vorbesc faţă de Ştefănescu. Pe lângă el, toţi trei ăştia au făcut ceva, ceva mai mult. Ştefănescu încă încearcă să facă ceva. Dacă avea cinci, şase goluri, punea presiune pe selecţioner să-l ia.

Ăsta e fotbalul. Ăia au făcut ceva şi sunt chemaţi, iar Ştefănescu, dacă nu face nimic la noi, nu e chemat. Eu nu cred că merita convocarea Ştefănescu. (n.r. – şi Ianis Hagi merita?) Nu merita niciunul dintre ăia, dacă nu joacă, dacă au zero minute. Regulile nu sunt făcute pentru toată lumea. Unii joacă zero minute şi sunt, alţii joacă şi nu sunt. Bun, poţi să te antrenezi cum vrei, dar dacă nu joci… Când nu joci e o problemă mare. Nu ai cum să fii bun în momentul când te bagă, dacă nu joci trei, şase luni.

Pe Chiricheş, când era rezervă acolo (n.r. – în Italia), îl chemai la naţională. Acum, după ce l-ai văzut la noi, îl mai chemai? Diferenţa e că acum îl vezi, atunci îl chemam că nu-l vedeam. Acum, când îl vezi la noi în România, parcă zici că are o problemă”, ”, a mai spus Panduru, la Orange Sport