Selecționerul Austriei a fost externat și va sta pe bancă la meciul cu România

Germanul Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a fost externat din spital și este pregătit să-și conducă elevii în viitoarele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, împotriva naționalelor din San Marino și România, informează DPA.

Austria a acumulat maximum de puncte în Grupa H

Un purtător de cuvânt al Federației austriece de fotbal (OFB), a confirmat joi pentru agenția APA că Rangnick a părăsit clinica din Bavaria în care fusese internat.

Rangnick a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la gleznă și a contractat o infecție nosocomială în timpul uneia dintre acestea, ceea ce a dus la complicații și la internarea sa la spitalul din Murnau.

Austria va juca pe teren propriu cu San Marino, pe 9 octombrie, înainte de a se deplasa la București pentru a înfrunta naționala României, trei zile mai târziu.

Selecționata austriacă a acumulat maximum de puncte (12) în Grupa H, la egalitate cu Bosnia-Herțegovina, însă Austria are un meci mai puțin disputat, în timp ce România se află pe poziția a treia, cu 7 puncte. Doar câștigătoarea grupei se califică direct la la turneul final de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada.