Selecţionerul campioanei mondiale Argentina spune că ar putea demisiona

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, câştigător al Cupei Mondiale, a declarat că ia în calcul posibilitatea de a demisiona, după cinci ani în funcţie, relatează bbc.com.

Scaloni a făcut acest anunţ surprinzător după victoria Argentinei cu 1-0 în faţa Braziliei, în preliminariile Cupei Mondiale, marţi, la Rio de Janeiro.

„Argentina are nevoie de un antrenor care are toată energia posibilă şi care este bine”, a spus Scaloni. “Am nevoie să opresc mingea şi să încep să mă gândesc, am multe lucruri la care trebuie să mă gândesc în această perioadă. Nu este vorba de un adio sau ceva de genul acesta, dar trebuie să mă gândesc pentru că ştacheta este foarte sus şi este complicat să continui să mergi mai departe şi este complicat să continui să câştigi. Băieţii ăştia fac lucrurile dificile, aşa că trebuie să mă gândesc o vreme. Voi vorbi cu preşedintele federaţiei şi cu jucătorii după aceea”.

Scaloni i-a succedat lui Jorge Sampaoli în funcţia de selecţioner al Argentinei în august 2018, după o scurtă perioadă la conducerea selecţionatei sub 20 de ani.

Câştigarea Copa America 2021 a fost primul titlu major al Argentinei după 28 de ani şi a însemnat calificarea pentru Finalissima împotriva campionilor europeni Italia din iunie 2022, pe care au câştigat-o cu 3-0 pe Wembley.

Triumful argentinienilor la Cupa Mondială din Qatar, mai târziu în acel an, a fost al treilea titlu mondial al Argentinei, primul după 1986.