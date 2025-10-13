Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își apără stafful după accidentarea lui Mbappe

Selecționerul echipei de fotbal a Franței, Didier Deschamps, susține că a încercat să-l gestioneze pe Kylian Mbappe cât mai bine, înainte ca atacantul lui Real Madrid să se întoarcă la clubul său pentru tratament în urma unei accidentări la gleznă, care l-a exclus din meciul de calificare la Cupa Mondială de luni, din Islanda, scrie DPA.

Mbappe a suferit o contuzie la glezna dreaptă, fiind înlocuit în minutul 83 al meciului cu Azerbaidjan (3-0), vineri, la Paris, după ce marcase primul gol, chiar înainte de pauză.

Franța nu a convocat un înlocuitor pentru meciul de luni din Grupa D de la Reykjavik, unde și-ar putea asigura calificarea la turneul final al Cupei Mondiale 2026 cu o victorie, dacă Ucraina – care a învins Islanda cu 5-3 în ultimul meci – nu reușește să învingă Azerbaidjanul la Cracovia.

Deschamps a respins sugestiile că ar fi putut fi mai atent cu vedeta ”Les Bleus”, al cărui al 53-lea gol la națională l-a adus mai aproape de recordul lui Olivier Giroud (57), golgheterul absolut al naționalei Franței.

”Trebuia să joace atât de mult? Ne putem pune întotdeauna această întrebare. Am avut multe discuții cu Kylian – în timpul săptămânii, înainte de meci, la pauză, în timpul reprizei secunde. Nu avea dureri mai serioase, dar au existat câteva șocuri. Înainte să-l scot, a primit o lovitură exact unde îl durea glezna. Evident, s-a oprit imediat. Fără acel șoc, având în vedere forma lui, nu a existat nicio problemă anume. În fotbal, există contact și, din păcate, te poți accidenta”, a declarat antrenorul Franței pentru postul francez de televiziune Telefoot.

Deschamps a confirmat că portarul lui AC Milan, Mike Maignan, va prelua banderola de căpitan în absența lui Mbappe.

Benjamin Pavard l-a înlocuit pe fundașul central Ibrahima Konate, care s-a întors la clubul său Liverpool, pentru a gestiona o problemă la coapsă cu care se confruntă de la meciul din Premier League cu Chelsea.