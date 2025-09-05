Selecționerul Germaniei și-a criticat dur jucătorii, după înfrângerea cu Slovacia

Germania a pierdut meciul cu Slovacia, scor 0-2, în direct la Digi Sport 2, în cadrul preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Elevii lui Julian Nagelsmann au cedat după golurile marcate de Hancko (42) și Strelec (55), iar eșecul a fost istoric.

„În afară de doi-trei jucători accidentați, ei sunt cei mai buni jucători pe care îi are Germania. Data viitoare, s-ar putea să chemăm niște jucători mai puțin talentați, dar care dau totul pe teren.

Am încredere în jucătorii mei, dar nu e suficient doar să ai valoare mai mare decât adversarul, dacă nu ai și voință.

De ce credeți că o echipă precum Wiesbaden (n.r. liga a treia din Germania) aproape a făcut 2-2 cu Bayern? Nu pentru că au calitate mai multă, ci pentru că au avut dorință”, a declarat Nagelsmann, conform Foot Mercato.