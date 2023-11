Selecționerul Israelului este cu gândul tot la eșecul în fața României: „Nu am știut cum să facem acest lucru”

Naționala de fotbal a Israelului a ratat calificarea directă la Campionatul European din 2024, organizat de Germania.

„În fiecare meci am avut șansa să câștigăm. Chiar și împotriva României”, susține Alon Hazan

Formația pregătită de Alon Hazan a pierdut meciul decisiv, în fața României, cu 1-2, dar poate ajunge la competiția de anul viitor, dacă se impune în barajul din martie, la care mai iau parte Ucraina, Finlanda și Bosnia-Herțegovina.

„În fiecare meci am avut șansa să câștigăm. Chiar și împotriva României, am fost buni, dar nu am știut cum să ne transformăm avantajul în goluri și, atunci când nu știi să profiți de avantajul tău, nu câștigi.

Când ai o șansă, trebuie să profiți, iar noi nu am știut cum să facem acest lucru. Este bine să fim criticați, dar nu este cazul să se ajungă la ură.

Să nu se entuziasmeze nimeni când câștigăm, dar nici să se spună, după ce pierdem, că nu valorăm nimic. Bilanțul final va fi făcut după play-off-ul din martie”, a spus Hazan, potrivit publicației sport5.co.il.

Naționala Israelului întâlnește Andorra azi, de la 21:45, în deplasare, în ultima etapă din Grupa I preliminară. „Dezamăgirea cea mai mare e legată de meciul cu România. Vrem să câștigăm următorul meci, să ne întoarcem acasă, să ne odihnim și să facem lucruri mai bune în martie”, a mai precizat selecționerul.

„Critica este un lucru important, dar de ce să răspândești ură”, se întreabă selecționerul Israelului

El a refuzat să spună dacă există lucruri pe care le-ai fi putut face altfel. „Nu este momentul să împărtășesc așa ceva. De fiecare dată când cred că am ajuns la concluzia corectă, îmi vin mai multe gânduri în minte.

Din ziua tragerii la sorți am spus sunt 3 echipe de nivel egal. Sunt convins că vom face lucrurile mai bine în martie, pentru că vom avea la dispoziție mai mulți jucători.

Sper ca țara să revină la o stare de pace și să ne întoarcem cu toții la casele noastre, în special persoanele răpite (n.r. – de Hamas, în conflictul armat din Fâșia Gaza).

Dacă nu ne vom mai gândi la astfel de lucruri, sunt voncins că vom face cea mai bună pregătire pentru acele meciuri. Cred că am fi jucat mai bine în aceste partide dacă nu era această situație. Trebuie să fim concentrați și să facem tot ce este mai bun”, a mai spus Hazan.

„Critica este un lucru important, nu cred altfel. Cred că este necesar să ne criticați pe mine, Yossi (n.r. – secundul Yossi Benyon) și echipa când este necesar. Dar de ce să răspândești ură în tot felul de moduri?

Cred că se poate critica și altfel. În martie este o oportunitate și sunt ocupat doar cu asta. Sunt mare credincioasă că ceea ce trebuie să se întâmple în viață se întâmplă spre bine și nu voi rămâne ignorant față de situatia din viata mea.

Viata mea este mai importantă decât orice altceva care depinde de vreun rezultat. Vom face tot posibilul în martie să ne calificăm și după aceea vom lua cu toții deciziile care se cuvin”, a încheiat selecționerul.