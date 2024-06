Selecționerul Italiei, dezamăgit de parcurusul modest al echipei sale: „Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei!”

Italia și-a asigurat prezența în optimile EURO 2024 cu un gol în ultimele minute ale partidei cu Croația (1-1).

Campioana europeană de la ediția precedentă a avut prestații modeste până acum. Selecționerul Luciano Spalletti s-a plâns de jocul elevilor săi.

„Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei!”

„Încă se întâmplă lucruri pe care nu mi le explic, trebuie să ne ocupăm de asta. Ne-am calificat meritat în optimi. Spre final nimeni nu mai credea, dar echipa noastră a jucat limpede.

Trebuie să-i felicităm pe fotbaliști pentru felul în care au jucat, o echipă care a terminat într-o manieră atât de ofensivă pe teren. Jucăm la jumătate din potențial, nu reușim să producem prea mult.

Mă aștept la mai mult de la jucătorii mei. Croația este o echipă grozavă care poate pune în dificultate orice adversar. Nu am reușit niciodată să exploatăm tactic. Prudență? Dar ce prudență? Trebuie să facem mai mult.

În prima repriză am pierdut niște mingi pe care nu trebuie să le pierdem. Trebuie să facem lucrurile mai bine, forma nu are nicio legătură cu asta, trebuie să facem mai mult, am fost puțin timizi”, a declarat Luciano Spalletti, conform Corriere dello Sport.