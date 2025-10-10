Selecționerul Ovidiu Mihăilă și-a ales secundul la naționala feminină de handbal: „Una dintre cele mai apreciate extreme stânga din handbalul european”

Federația Română de Handbal a anunțat, vineri, pe site-ul oficial, numirea fostei internaționale Iulia Curea în funcția de antrenor secund al echipei naționale feminine a României.

Echipa României se află în plină campanie de pregătire pentru EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia și Polonia pe 15, respectiv 19 octombrie

‘Fostă internațională cu o carieră remarcabilă și, în prezent, antrenor secund al echipei CSM București, Iulia Curea se alătură staffului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acțiunilor din EHF Euro Cup 2026 și a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie. Iulia Curea a fost una dintre cele mai apreciate extreme stânga din handbalul european, contribuind la performanțele obținute de România la competițiile internaționale majore’, precizează sursa citată.

După încheierea carierei de jucătoare, a făcut trecerea către antrenorat, devenind parte a staffului tehnic al CSM București, unde continuă să promoveze valorile profesionalismului și ale spiritului de echipă.

‘Este o onoare să revin alături de echipa națională, de această dată din postura de antrenor. Mă leagă multe amintiri și emoții de acest tricou, iar dorința mea este să contribui la formarea unei echipe unite, curajoase și demne de România’, a declarat Iulia Curea.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă consideră că împreună cu Iulia Curea poate construi o echipă competitivă: ‘Colaborarea cu Iulia Curea este firească și benefică. Cunoaște foarte bine grupul, are experiență la cel mai înalt nivel și o viziune modernă asupra jocului. Cred că împreună putem construi o echipă competitivă și unită’.

‘Ne bucurăm să o avem pe Iulia Curea în cadrul staffului echipei naționale. Este o personalitate care și-a pus amprenta asupra handbalului românesc și care aduce un plus de echilibru, experiență și încredere în acest moment de reconstrucție a echipei naționale’, a afirmat președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din.