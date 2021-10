Selecţionerul, pus în dificultate de „ieşirea” unui tricolor! Nicolae Dică a explicat situaţia

Secundul lui Mirel Rădoi la echipa naţională, Nicolae Dică a povestit cum a fost gestionat episodul petrecut după meciul cu Macedonia de Nord. Atunci, Răzvan Marin s-a declarat indignat de faptul că a fost folosit prea puţin la partidele din septembrie.

Declaraţiile făcute de Marin la finalul meciului l-au pus în dificultate pe selecţioner. Dică a povestit felul în care Rădoi a gestionat situaţia creată. Ulterior, mijlocaşul lui Cagliari şi-a cerut scuze şi a revenit asupra declaraţiilor, iar la partidele cu Germania şi Armenia a fost titular.

„Mi s-a părut că a făcut totul OK, pentru că a venit cu acel comunicat. Am decis să-l chemăm la naţională în continuare, pentru că am cosiderat că el a greşit, cum şi eu am greşit că jucător. Şi Mirel Rădoi poate a avut aceleaşi greşeli. Nu poţi, pentru că e un jucător important al naţionalei, care joacă în Italia…. Pentru o greşeală copilărească, nu am putut să îl excludem, pentru că avem nevoie de el. Îl ştim de la 10 ani. A contat că e important la naţională şi, cât a fost noi, când a intrat, a dat toul şi a contat mult.

A avut şi Mirel o discuţie, şi eu, că am fost şi colegi la Viitorul, şi iată că el a jucat titular în cele două jocuri (n.r. – cu Germania şi Armania) şi am demonstrat că nu avem nimic cu el şi el a făcut-o bine”, a declarat Nicolae Dică pentru Telekom Sport.

Dică a vorbit şi despre golul înfrângerii din Germania, venit după greşeala lui Andrei Ivan la un corner al nemţilor.

„S-a luat un gol din faza fixă şi s-a exagerat de parcă noi suntem singura echipă care a luat în 10 ani, un gol din fază fixă. Ivan, când a intrat, ştia că i s-a transmis de pe margine că trebuie să facă marcaj la Muller” – a mai spus Dică.