Selecționerul Rangnick va demisiona dacă Austria ratează calificarea la CM 2026
Germanul Ralf Rangnick va demisiona din funcția de selecționer al echipei Austriei dacă va rata calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a declarat șeful consiliului de supraveghere al Federației austriece, Josef Proell, marți, citat de DPA.
”Dacă nu va reuși, nu va mai continua. A spus-o clar”, a declarat Proell pentru APA, înaintea meciului de marți, cu Bosnia-Herțegovina, dintr-o grupă preliminară din care face parte și România.
Austria a câștigat cele trei meciuri din grupă și se află la trei puncte de liderul Bosnia-Herțegovina, care are maximum din patru meciuri.
Câștigătoarea grupei se califică direct la CM 2026, iar echipa clasată pe locul al doilea mai are o șansă prin intermediul barajelor din primăvară, pentru care Rangnick va fi de asemenea disponibil.
Proell a spus că Rangnick are contract până la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, iar acest lucru nu s-a schimbat. Tehnicianul german pregătește echipa Austriei din 2022.
”Concentrarea este pe un succes în săptămânile viitoare, pentru a îndeplini obiectivul”, a subliniat Proell.
Austria a jucat ultima oară la o Cupă Mondială în 1998, ca și România, iar Rangnick a spus că echipa poate face ”un pas uriaș” cu o victorie în Bosnia.
România are 6 puncte din patru meciuri și va juca marți cu echipa Ciprului, la Nicosia.