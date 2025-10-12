Selecționerul Serbiei a demisionat după rușinea cu Albania, din preliminariile CM 2026

Antrenorul echipei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, și-a anunțat demisia după eșecul suferit pe teren propriu în fața Albaniei (0-1), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Serbia ocupă locul 3, după Anglia și Albania

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă, iar eu accept responsabilitatea. Sunt aici pentru a face față consecințelor”, a declarat Stojkovic la conferința de presă de după meci, care a avut loc la Leskovac (sudul țării).

Rezultatul este „unul cu adevărat prost, nu mă așteptam”, a spus selecționerul.

El a adăugat că și-a înaintat demisia președintelui și secretarului general al Federației sârbe de fotbal. „Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci din campania de calificare”, a adăugat acesta.

Cunoscut sub numele de Piksi / Pixi, pe când juca pentru echipa Iugoslaviei, Stojkovic, fost mijlocaș în vârstă de 60 de ani, se afla la cârma echipei Serbiei din 2021, după o perioadă petrecută pe banca tehnică la cluburi din Japonia și China.

