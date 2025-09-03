Selecționerul Sergiu Stancu a făcut calculele înaintea CM: „Avem nevoie de două victorii pentru a ieși din grupă”

Selecționerul echipei naționale masculine a României, Sergiu Stancu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că prima reprezentativă, care va participa în perioada 12-28 septembrie la o ediție a Campionatului Mondial după o pauză de 43 de ani, are nevoie de două victorii pentru a depăși faza grupelor.

„Este un moment foarte important pentru voleiul românesc”, recunoaște tehnicianul

‘Plusul nostru este cu siguranță forța grupului, care este unul foarte unit. De ceva ani lotul are cam aceeași componență și iată că rezultatele au apărut. De aceea spun că forța grupului este cea care va face diferența, pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele. Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii, așa sunt calculele.

Înseamnă mult două victorii când știi că trebuie să le obții, dar când le-ai obținut devine ceva normal. Dar cu siguranță ni le dorim în grupă pentru că vom face totul pentru a ne atinge obiectivul’, a spus selecționerul.

‘Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial. Ne dorim foarte mult să avem o evoluție bună și să reprezentăm cu cinste voleiul românesc.

Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naționala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure’, a adăugat el.

Qatar a naturalizat 4 jucători din fosta Iugoslavie și unul din Brazilia

Sergiu Stancu este de părere că programul din faza grupelor avantajează prima reprezentativă a României.

‘Cred că ne avantajează programul, faptul că întâlnim Polonia, care ocupă azi locul 1 în clasamentul mondial. Pentru că tracul și emoțiile inerente la început de competiție le vom avea în acel prim meci, iar de acolo înainte orice evoluție bună ne va da încredere.

Olanda este o echipă cu jucători de top, dar eu cred că o putem învinge. Qatar poate părea o echipă exotică, însă are în componență 5 jucători naturalizați, 4 din fosta Iugoslavie naturalizați și unul din Brazilia. Nu este o echipă pe care să nu o băgăm în seamă.

Din păcate, Alexandru Rață nu va face deplasarea pentru că are o problemă medicală și nu poate fi refăcut în timp util’, a explicat el.

Naționala României participă în perioada 12-28 septembrie, la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine după o pauză de 43 de ani. Prima reprezentativă se află în Grupa B și va întâlni Polonia (13 septembrie), Olanda (15 septembrie) și Qatar (17 septembrie).

Lotul de 16 jucători al României pentru CM este următorul: Bela Bartha, Mircea Peța, Filip Constantin, Claudiu Dumitru, Rareș Bălean, Adrian Aciobăniței, Tudor Magdaș, Carol Kosinski, Marian Bala, Sebastian Bratu, Andrei Butnaru, Vlad Kantor, Codrin Mocanu, Ștefan Lupu, Alexandru Ionescu și Daniel Chițigoi.