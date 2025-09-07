Selecționerului Italiei, Gennaro Gattuso, este îngrozit de ceea ce a văzut în Fâșia Gaza: „Este dureros, oameni și copii își pierd viața”

Gennaro Gattuso a vorbit înaintea meciului Italiei împotriva Israelului, antrenorul echipei Scudetto Azzurri neezitând să facă referire la condițiile îngrozitoare care predomină în Fâșia Gaza.

„Este atât de multă durere”, spune tehnicianul

„Va fi un meci dificil. Israelul este o echipă diferită față de Estonia, cu mai multă calitate. În ultimele șapte meciuri au pierdut o singură dată, în fața Norvegiei.

Trebuie să le arătăm respect, iar copiii știu asta. Ne vom baza pe performanța noastră împotriva Estoniei, pe încrederea noastră, pe intensitatea noastră și pe voința noastră de a juca.

Care este situația în afara terenului? Este dureros să vezi ce se întâmplă… Oameni și copii care își pierd viața. Este atât de multă durere”, a spus Gattuso.